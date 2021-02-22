Кулеба: Росія намагається дискредитувати та зірвати відкриття "Кримської платформи"

Голова МЗС постійно отримує інформацію про те, який "кіпіш" і нервову реакцію викликають такі дії України в РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає правильним шляхом відкриття "Кримської платформи", однак зазначає, що Росія намагаєтсья її зірвати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає "РБК-Україна".

Кулеба розповів, що постійно отримує інформацію про те, який "кіпіш" і нервову реакцію викликають такі дії України в РФ.

"Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлені дві задачі. Перша - дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге - зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", - сказав голова МЗС.

За його словами, така реакція Росії означає те, що вона боїться та "розуміє загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи"".

Нагадаємо, у червні 2020 року Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Кулеба і раніше зазначав, що Росія робить усе, щоб дискредитувати "Кримську платформу" та не допустити до участі в ній західних партнерів