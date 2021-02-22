Уруський заявив, що жодних контактів з Кадрировом в Абу-Дабі не мав

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що не мав жодних контактів з чеченським лідером Рамзаном Кадировим на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі.

Про це йдеться в фейсбуці Уруського у відповідь на пост-претензію прем'єра Дениса Шмигаля.

За словами чиновника, біля Кадирова його поставили організатори, а "шарахатися" від росіянина він не вважав за необхідне.

"На фото, розміщеному на сторінці у Facebook прем’єр-міністра України Д.Шмигаля, - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, на якій я беру участь як глава української урядової делегації. Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку", - пояснив Уруський.

"Я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров. Українська делегація звернули увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому. Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Уруський очолив українську делегацію на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. Разом з ним в Абу-Дабі полетіли представники Мінстратегпрому, Міноборони, посольства України в ОАЕ, а також керівництво концерну "Укроборонпром".

В понеділок зранку в інтернеті з'явилися фотографії з виставки, на якій Уруський знаходиться поруч з Кадировом. Їх поширенню посприяв особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у фейсбуці якого з'явилася вимога до Уруського терміново пояснити ситуацію.