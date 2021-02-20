Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 23 лютого

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 23 лютого.

Про це йдеться на сайті Ради.

На засіданні, яке розпочнеться о 12:00, розглянуть закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" з пропозиціями Президента України.

Нагадаємо, цей закон був ухвалений нардепами цього тижня, але президент ветував його через поправку, що забороняла покладання обов'язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду.

Президент наполягає на наданні в.о. міністрів розширених обов'язків, бо вони не мають права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств.

Зазначимо, Верховна Рада двічі відхиляла кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Прессекретарка президента Юлія Мендель у свою чергу зазначила, що у разі невнесення змін у закон будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, "серед іншого шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства".