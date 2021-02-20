Зеленський доручив міністру оборони напрацювати план комплектації ЗСУ новою зброєю

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії.

Про це йшлося під час наради щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій і розбудови національної безпеки, повідомила пресслужба ОПУ.

“Встановлення миру та деокупація всіх територій України були одними з пріоритетів передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій та розбудови потужної системи національної безпеки і оборони було обговорено на нараді під головуванням Президента України”, – йдеться у повідомленні.

На нараді йшлося про те, що вже нині держава розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей процес включатиме створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках, поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, реінтеграцію дітей і молоді, напрацювання механізмів вирішення житлових проблем, забезпечення інформаційного суверенітету, доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також говорили про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.

Нагадаємо, Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги.