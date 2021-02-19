Зеленський реорганізував старі і створив нові військово-цивільні адміністрації на Донбасі

Відповідні укази №62/2021 та №61/2021 оприлюднені на сайті голови держави.

Президент України Володимир Зеленський реорганізував 9 і утворив 8 військово-цивільних адміністрацій в Луганській області. Також були реорганізовані 8 і утворені 10 військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області.

Відповідні укази №62/2021 та №61/2021 оприлюднені на сайті голови держави.

Так, в Луганській області були реорганізовані військово-цивільні адміністрації міст Золоте, Щастя, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Катеринівка, а також селищ і сіл Новотошківське, Жолобок, Кримське, Троїцьке і Новозванівка, Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине, Оріхове-Донецьке та інших.

Разом з тим, указом були утворені Гірська, Лисичанська, Щастинська, Сєвєродонецька, Попаснянська міські військово-цивільні адміністрації, а також Станично-Луганська, Нижньотеплівська і ШИроківська селищні військово-цивільні адміністрації.

Відповідно у Донецькій області були реорганізовані військово-цивільні адміністрації міст Торецьк, Волноваха, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка, а також селищ і сіл Зайцеве, Комінтернівське, Водяне, Широкіне і Бердянське.

Разом з тим, указом були утворені Світлодарська, Торецька, Волноваська, Вугледарська, Авдіївська, Мар'їнська міська військово-цивільні адміністрації, а також Мирненська, Ольгинська, Сартанська і Очеретинська селищні військово-цивільні адміністрації.

Зазначається,що такі рішення були ухвалені на виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону №3913 про утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ на прифронтових територіях.