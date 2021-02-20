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Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ порівняв санкції з рішеннями НКВС в роки терору.

Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС

Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що санкції України проти Віктора Медведчука можна порівняти “з рішеннями НКВС в роки терору”.

Про це пише tass.ru.

"Офіційний Київ зробив прорив у розвитку демократії – ввів обмеження проти власних громадян. Без всякого слідства і суду. Такого не робили з того періоду, коли так звані трійки НКВС без зайвих формальностей типу судових розглядів вирішували долі людей, відправляючи їх в табори або засуджуючи до смерті ", - йдеться в заяві Медведєва.

Він вважає “протиправним абсурдом” введення Радою національної безпеки і оборони України обмежувальних заходів. "Їм виявилося мало недавнього закриття кількох опозиційних каналів. І ось черговий політичний пірует – введення санкцій проти лідера партії "Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко", – заявив Медведєв.

За його словами, влада України введенням санкцій намагається відвернути увагу від своїх провалів. "Однак подібні методи нечесної боротьби навряд чи зможуть зупинити обвал рейтингу президента Зеленського. І в кінцевому рахунку – остаточно підірвуть довіру до офіційного Києва, який поставив політичну інквізицію вище фундаментальних прав і свобод громадян", – заявив Медведєв.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 лютого, Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Раніше, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Cекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.

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