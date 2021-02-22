У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
ГоловнаПолітика

Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі

Прем'єр Шмигаль зажадав термінового пояснення.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, який напередодні поїхав в Абу-Дабі на виставку IDEX-2021, на одній з фотографій опинився поруч з чеченським лідером Рамзаном Кадировом.

Фотографію опублікував прем'єр Денис Шмигаль.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав він.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Кадиров перебуває під міжнародними санкціями за дії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо, що Уруський очолив українську делегацію на міжнародній  військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі.

Разом з ним в Абу-Дабі полетіли представники Мінстратегпрому, Міноборони, посольства України в ОАЕ, а також керівництво концерну "Укроборонпром".

В січні 2021 року уряд звільнив першого заступника Уруського, коли того затримали за підозрою в п'яному водінні київські поліцейські.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також