Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, який напередодні поїхав в Абу-Дабі на виставку IDEX-2021, на одній з фотографій опинився поруч з чеченським лідером Рамзаном Кадировом.

Фотографію опублікував прем'єр Денис Шмигаль.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав він.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Кадиров перебуває під міжнародними санкціями за дії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо, що Уруський очолив українську делегацію на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі.

Разом з ним в Абу-Дабі полетіли представники Мінстратегпрому, Міноборони, посольства України в ОАЕ, а також керівництво концерну "Укроборонпром".

В січні 2021 року уряд звільнив першого заступника Уруського, коли того затримали за підозрою в п'яному водінні київські поліцейські.