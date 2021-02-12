​Україна у грудні планує запустити супутник "Січ" ракетою компанії Ілона Маска SpaceX, - Уруський

Україна веде переговори з американською компанію SpaceX Ілона Маска для запуску в грудні цього року супутника дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2-1)".

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас реально є "вікно" - запустити апарат у грудні за допомогою іноземного оператора - в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарата з ракетою-носієм", - сказав віцепрем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший діловий".

За його словами, відповідне рішення було прийнято президентом Володимиром Зеленським. Уруський уточнив, що робота зі SpaceX йде інтенсивно і найближчим часом буде зрозуміло, чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX.

Віцепрем'єр зазначив, що на сьогоднішній день супутник "практично готовий".

"Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", - пояснив Уруський.

Він також розповів, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарата. Уруський зазначив, що востаннє дистанційний супутник зондування землі Україна запускала 10 років тому, тож запуск нового супутника буде визначною подією.

Нагадаємо, Україна співпрацює з 30 країнами у сфері космонавтики. 2018 року за участю України були здійснені успішні пуски ракетоносіїв "Антарес" - спільного проєкту зі США, і ракетоносіїв "Вега" за програмою Європейського космічного агентства (ESA).

На початку лютого цього року Уруський повідомив, що Україна планує до кінця року запустити в космос власний супутник.

Також у січні президент Зеленський, коментуючи повідомлення Маска про спілкування із сім'єю Сергія Корольова, запросив його відвідати музей космонавтики в Житомирі.