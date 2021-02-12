На Львівщині випав майже метр снігу

Сніговий циклон, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну та охопив більшу територію країни, не відступає. Так, станом на 6:00 ранку 12 лютого опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, а в окремих регіонах - з випаданням дощу.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15-20см).

Сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи.

Дощ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях при температурі 0+9.

Температура повітря в центральних, північних та західних областях -3-10, на південному сході +5+7.

"Стан покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг місцями засніжене, в решти областей - мокре", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок погодних умов станом на ранок 12 лютого знеструмлено 86 населених пунктів у шсети областях.

Протягом останніх днів в Україні спостерігаються надзвичайно сильні снігопади та зниження температури. Сніг та ожеледиця значно ускладнили дорожній рух, у деяких містах обмежили в'їзд вантажівок. У Києві у четвер і п'ятницю заборонили роботу садків та шкіл, а у Львові - оголосили додатковий вихідний.

10 на Львівщині через снігові замети жінку з інфарктом доставляли до швидкої на санях. А на Волині рятувальники відбуксирували із снігового замету шкільний автобус із дітьми.