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Другий за два дні зонд досяг орбіти Марса

Китайський зонд здійснить посадку на "червону планету" приблизно у травні.

Другий за два дні зонд досяг орбіти Марса

Китайський зонд "Тяньвень-1" 10 лютого успішно вийшов на орбіту Марса.

Про це повідомляє китайське державне агентство CGTN.

У Китайському національному космічному управлінні заявили, що системи зонда перебувають в гарному стані.

Здійснити посадку на Марс заплановано приблизно в травні-червні і розпочати наукові дослідження.

З моменту запуску 23 липня 2020 року апарат подолав близько 470 млн кілометрів.

За цей час він провів орбітальний маневр в далекому космосі і чотири корекції на півдорозі, щоб переконатися, що він рухається в правильному напрямку до Марса.

"Тяньвень-1" вагою близько п'яти тонн складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода. Він призначений для виконання польоту на орбіті, приземлення і пересування.

Нагадаємо, вчора зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марса. Таким чином ОАЕ стали п'ятою країною з-поміж тих, які коли-небудь діставалися "червоної планети". Зонд "Hope" буде обертатися навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року, або 687 днів, тоді як Tianwen-1 з Китаю і американський марсохід Perseverance 2020 здійснять посадку на поверхню Марса.

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