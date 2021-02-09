Експерти ВООЗ не змогли визначити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані (оновлено)

Фахівці припускають, що місцем виникнення COVID-19 може бути не Ухань.

Спроби визначити, яким чином коронавірус COVID-19 потрапив на ринок в китайському Ухані, наразі не дали результатів.

Про це 9 лютого заявив глава китайської експертної комісії з вивчення вірусу Лян Ваньнянь, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз неможливо визначити, як він потрапив на ринок", - сказав китайський вчений на пресконференції в Ухані.

За його словами, китайські фахівці разом з колегами з ВООЗ переконалися, що на ринку "були сліди вірусу на поверхнях. Його могли занести люди або тварини (якими торгували на ринку - ред.)".

Оновлено. Міжнародна команда вчених ВООЗ припускає, що місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань. Вірус міг циркулювати за межами цього китайського міста до перших зареєстрованих випадків, передає Sky News.

За його словами Ляна Ваньняня, не було ніяких доказів того, що COVID-19 поширювався в Ухані до грудня 2019 року, коли були зареєстровані перші випадки захворювання.

"Неопубліковані дані свідчать про те, що зразки SARS-CoV-2 були виявлені за кілька тижнів до перших зареєстрованих випадків в Ухані", - заявив китайський вчений.

Разом із тим ВООЗ, як і раніше, пов'язує виникнення коронавірусу з кажанами і шукає проміжну ланку, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Уся робота, яка була проведена щодо встановлення походження вірусу і яка триває, вказує на природне джерело - кажанів", - сказав голова групи експертів ВООЗ Петер Бен Ембарек.

Однак він зазначив, що в Ухані не спостерігається таких популяцій кажанів, тому фахівці вивчають інші види тварин, у яких коронавірус міг еволюціонувати і потім - передатися людині.

"Ринок в Ухані займався, головним чином, замороженими продуктами тваринного походження, морепродуктами", - додав він.

Експерти ВООЗ не виключають, що спочатку вірус міг потрапити на ринок саме через продукти.

Ембарек також зазначив, що "є потенціал для подальшого вивчення" ланцюжка поставок на ринок і видів тварин, які могли стати ланкою поширення.

Лабораторне походження коронавірусу SARS-CoV-2 експерт ВООЗ вважають малоймовірним.

"Гіпотеза про те, що всьому виною - витік з лабораторії, вкрай малоймовірна ... І це не та гіпотеза, яка потребує подальшого вивчення в рамках пошуків джерела походження вірусу", - заявив представник ВООЗ.

Фахівці ВООЗ приїхали в Ухань у середині січня, після 14-денного карантину вони приступили до роботи. Вони побували на одному з найбільших у місті ринку Baishazhou, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти. До цього вони були в двох лікарнях в Ухані, які серед перших почали лікувати хворих, а також відвідали Уханьський інститут вірусології.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.