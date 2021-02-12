Два потяги запізнюються на 6 і 5 годин.

Уночі 12 лютого в Житомирській області, поблизу с. Красносілка Коростенського району, в тепловозі пасажирського потяга сполученням Львів - Бахмут сталася пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На місце події було направлено фахівців 37-го Державного пожежно-рятувального поста та 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також пожежний потяг Коростенської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-західної залізниці». По прибуттю до місця виклику встановлено, що площа пожежі складає 20 кв. м дизельної установки тепловоза", - йдеться у повідомленні.

О 02:57 пожежу було локалізовано, о 03:58 ліквідовано. Для гасіння залучали дві одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

О 05:00 рух залізничною колією відновлено. Травмованих і загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Оновлено. В "Укрзалізниці" повідомили, що потяги №14 Солотвино - Київ і №142 Львів - Бахмут затримуються на 6 і 5 годин відповідно.

"Так, 119 пасажирів, які чекають на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщено в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга. Для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, буде організовано пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+", - йдеться в повідомленні.

Також вранці 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправлення зі Львова поїзда №45 Ужгород - Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро - Трускавець.

Інші поїзди курсують за розкладом, незважаючи на складні погодні умови.

Нагадаємо, 2 січня на залізничній станції міста Радивилів у Рівненській області під час руху загорівся електропотяг сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.