Зеленський озвучив плани "Великого будівництва" на 2021 рік: 6,5 тис км доріг, 245 мостів і найдовша дорога в країні

Також у планах - розвиток залізничного та авіасполучення.

Масштабна інфраструктурна програма «Велике будівництво» буде продовжена в 2021 році. Головним завданням є ремонт 6,5 тисячі км доріг до кінця року. Про це на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Не збираємося зупинятися в 2021 році. Наша мета - 4,5 тисяч кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг», - повідомив Президент.

Серед пріоритетних дорожніх проєктів - будівництво київської об'їзної протяжністю 150 км, а також траса М-30 довжиною 1 400 км, яка стане найдовшою в країні і зв'яже Захід і Схід України. Цей проєкт присвячений 30-річчю Незалежності.

За словами Зеленського, другим стратегічним напрямком стане національна програма оновлення мостів. У 2020 році було побудовано та оновлено 216 мостів, а в 2021 році планують оновити 245 мостів. Серед них - Кременчуцький міст, будівництво якого має бути розпочато і завершено до кінця року.

Третім важливим напрямком буде розвиток залізничного сполучення. Зокрема, будуть запущені нові маршрути поїздів «Інтерсіті». «Наша мета, щоб залізничне сполучення між містами займало в українців максимум 3-4 години», - підкреслив Зеленський.

У розробці також програма розвитку авіасполучення. Як пояснив Президент, ключовими мають стати 16 міст України, в тому числі Ужгород, Чернівці, Полтава. Один з пов'язаних з цим проєктів - будівництво аеропорту міжнародного сполучення «Ужгород-Мукачево» на Закарпатті та створення національної державної авіакомпанії.

Зеленський також нагадав, що Верховна Рада прийняла закон про розвиток внутрішнього водного транспорту, який дозволить зняти навантаження на дороги і дати економічний ефект в мільярди гривень.