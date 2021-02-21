Суд призупинив купівлю українського спиртзаводу молдавською компанією

СП "Zernoff" позивалася до ФДМ через істотну розбіжність майна, заявленого в електронному лоті.

Молдавська компанія СП "Zernoff", яка перемогла в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

“Заявлено було про 1518 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, чого було достатньо для прийняття рішення про участь в аукціоні та придбання відповідного об`єкту приватизації”, – йдеться у рішенні Господарського суду м. Києва від 11 січня 2021 року.

Після підписання договору виявилося, що існує значна різниця між фактичною кількістю будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, та їх заявленою кількістю згідно з інформацією про лот електронного аукціону.

Зокрема, на підприємстві було відсутнє майно та прилади: насоси, вологоміри, вентилятори, котли, циліндри, - датчики, витратоміри, дифманометри, мікропроцесори, прилади, клапани, модулі, а об'єкти нерухомості не відповідали опису.

Відтак "Zernoff" просила зменшити ціну товару за договором купівлі-продажу від 14 грудня 2020 року.

У результаті суд задовольнив позов інвестора про зупинку операцію, яка мала поповнити державний бюджету України на 144 млн. грн.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність в тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проекту доводиться починати в суді. Але ми повинні перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", – каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук, пише УНІАН.

Видання зазначає, що минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "РЕГІОН комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".

"За таких обставин законні права покупця вступити в право власності на придбане майно можуть бути відстрочені на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 мільйона гривень", – йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.

Додамо, активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Фонд державного майна продав 19-й завод "Укрспирту" у селі Борок на Львівщині. Новий власник отримає бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму та зерносховище.

Переможець аукціону - товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Клімат плюс" - тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Борокського МПД вважатиметься офіційно завершеним.