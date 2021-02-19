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Крюківський завод закуповує комплектуючі в Росії, - ЗМІ

"Кожен шостий вагон, вироблений на КВБЗ в 2020 році, містив російські комплектуючі".

Крюківський завод закуповує комплектуючі в Росії, - ЗМІ
Крюковский вагоностроительный завод
Фото: КВСЗ

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), найбільший виробник вантажних і пасажирських вагонів в Україні, з початку 2021 роки перейшов на закупівлю комплектуючих російського виробництва. Про це свідчать дані Федеральної митної служби РФ, наявні в розпорядженні БізнесЦензор.

Так, зазначають ЗМІ, в січні 2021 року КВБЗ імпортував з Російської Федерації 655 залізничних колес виробництва "Євраз Нижньотагільський металургійний комбінат", що дозволить заводу повністю зібрати 81 вантажний вагон із застосуванням російських виробів.

У січні ВСЗ виготовив 32 нових вантажних вагони, які, відповідно, були оснащені російськими колесами.

"Це не перший випадок імпорту залізничної продукції з РФ з боку КВБЗ. У 2020 році завод закуповував у російських "Трансмашу" і "Транспневматика" понад 50 тонн пневмообладнання, а на Брянському заводі - близько 200 т поглинаючих агрегатів. Крім того, Євраз НТМЗ поставив КВБЗ 1 975 залізничних коліс, а "Уралкуз" - 1,5 тис. Тонн залізничних вісей. За підсумками 2020 року КВБЗ випустив трохи понад 1550 вантажних вагонів. Таким чином, кожен шостий вагон, вироблений на КВБЗ в 2020 році, містив російські комплектуючі", - пише видання.

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