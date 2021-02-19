По 30 сумнівних компаній на ремонті однієї дороги відійшли в минуле, – експерт

Інфраструктурний експерт Станіслав Гвоздіков вважає, що раніше в Укравтодорі договорняки і відкати були буденністю, а працювала така схема, зокрема, завдяки подрібненню ділянок під час тендерів. Усе змінилося у 2020 році, коли нове керівництво Укравтодору укрупнило тендери, заявив Гвоздіков в інтерв'ю НВ.

«Пам'ятаєте, як могли їхати по дорозі, де 1 км гарної дороги, а потім вже 2 км з ямами і вибоїнами? Це наслідки такого підходу. Тепер тендери укрупнені. У 2020 році це було перше рішення, яке змінило все. Тендери були об'єднані, виставлені через систему Prozorro. В результаті виграє потужна системна компанія, у якій принаймні через суд можна щось забрати - обладнання, наприклад. Там, де раніше було 30 тендерів на 30 ділянок дороги, які здійснювали 30 сумнівних маленьких компаній, тепер один тендер, 1 надійний підрядник, який виконує значний обсяг робіт», - вважає експерт.

Інша важливе нововведення - це закупівля не тільки ділянки дороги, а й штучних споруд (мостів, шляхопроводів) в одному тендері. Якщо міст розташований на цій ділянці, то він заходить у цей же тендер, розповів Гвоздіков.

«Що робили попередники? Міст на дорозі в окремий тендер, розв'язку - в інший, під'їзд - у третій. Три різних підрядники, три різних проектанти, різна якість. В результаті ми мали побудований міст, який не можна було здати в експлуатацію, тому що підрядна організація, яка оновлювала під'їзди, не закінчила проєкт», - сказав він.

На його думку, на краще ситуацію з ремонтом доріг змінив також дозвіл для компаній наймати субпідрядників, щоб не проводити окремі тендери на кожен вид робіт. «Просто порівняйте темпи будівництва запорізьких мостів і Подільсько-Воскресенського моста (в Києві). За перший відповідає Служба автомобільних доріг в Запорізькій області (Укравтодор), а за другий - КМДА. Проєкти схожі - однак різниця у підходах просто колосальна», - зазначив експерт.