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"Нафтогаз" замахнувся на третину роздрібного ринку газу

Компанія заявила, що за останні місяці набрала 600 тисяч нових клієнтів.

"Нафтогаз" замахнувся на третину роздрібного ринку газу
Фото: EPA/UPG

НАК "Нафтогаз" планує в найближчі роки зайняти до 35% роздрібного ринку газу.

Про це в четвер сказав директор профільного дивізіону "Нафтогазу" Максим Рабінович, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми говоримо, що 9% ринку у постачанні вже є у групи "Нафтогаз". На ринку загалом 12,5 млн клієнтів. Наші амбіції - мати щонайменше 30%", - сказав він, представляючи бізнес-стратегію групи "Нафтогаз" до 2025 року.

На плані презентації при цьому було вказано, що мета компанії - мати 35% до 2025 року.

За його словами, з моменту відкриття газового ринку для населення група отримала 600 тис. нових клієнтів (всього - 850 тис.), ще 500 тис. клієнтів обслуговуються "Нафтогазом" як постачальником останньої надії.

На кінець 2021 року група планує мати 1,411 млн клієнтів, 2022 року - 2,057 млн, 2023 року - 2,479 млн, 2024 року - 2,867 млн.

Нагадаємо, що зараз переважна більшість українців обслуговується у так званих газзбутів, контрольні пакети акцій яких знаходяться у власності облгазів, об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія". При цьому в РГК наполягають, що займаються лише доставкою газу.

За оцінкою регулятора НКРЕКП, у третьому кварталі 2020 року близько 73% обсягів постачання газу населення здійснювалося саме газзбутами і тільки 2% - групою "Нафтогаз".

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