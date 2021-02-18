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Нацбанк закликав Верховну Раду підтримати реформу сфери фінансових послуг

Відпровідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Нацбанк закликав Верховну Раду підтримати реформу сфери фінансових послуг
Фото: cкрін трансляції

Голова Нацбанку Кирило Шевченко звернувся до депутатів щодо підтримки зареєстрованого законопроєкту №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Він акцентував увагу на тому, що проєкт закону є результатом роботи багатьох професіоналів і має на меті вирішити комплексні питання, які фактично не розглядалися з 2001 року.

За словами керівника центрального банку, законопроєкт пропонує “єдині базові підходи до регулювання і нагляду за всіма учасниками фінансового ринку, а не тільки банківського. Захист прав споживачів також у фокусі законопроєкту”.

Кирило Шевченко підкреслив, що новий закон передбачає багато сучасних новацій. Зокрема, це нагляд за ринковою поведінкою, введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи. Також пропонується можливість застосування НБУ коригувальних заходів у випадках, коли учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але Нацбанк бачить ризики. Нарешті законопроєкт пропонує зміну підходів до ліцензування: спрощення, полегшення регулювання, формування реєстрів та аналіз репутації компанії-заявника.

Потреба в новому законі виникла, коли під контроль Національного банку перейшов ряд небанківських фінансових установ – страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, тощо. Питання принципів нагляду за ними залишається недостатньо врегульованим. Тож голова Нацбанку означив наступні кроки: “Надалі мають бути зареєстровані законопроєкти «Про страхування» та «Про кредитні спілки»”.

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