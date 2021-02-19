На Запорізькому мості у рамках "Великого будівництва" збирають третю секцію вантового мосту

На Запорізькому мості збирають третю секцію вантового мосту в районі Кривої бухти. Про це повідомляється на офіційній сторінці «Укравтодору» у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, наразі зібрано дві секції вагою понад 700 т кожна і готується їхнє транспортування до місця монтажу. Крім цього, ведуться роботи з укрупнення третьої секції.

Також на місці будівництва змонтовано 5 головних балок, 1 верхня ортотропна плита та 4 нижніх ортотропні плити. Вага змонтованих конструкцій третьої секції — 276,598 тонни.

«Укрупнені секції прогонової будови будуть транспортуватись до вантового мосту за допомогою плавкрану LK-800, який вже доставив та змонтував дві секції тимчасової опори МО-4, але через замерзання Дніпра його роботи були призупинені. Щойно дозволять погодні умови, роботи розпочнуться і по Дніпру, там буде завершено монтаж тимчасових опор, після чого монтуватимуть першу секцію, яка вже стоїть на викаточному пірсі. Її завантажать на кран LK-800, за допомогою якого секція буде доставлена та змонтована на вантовому мості», - сказано у повідомленні.