294 проєкти регіонального розвитку відібрані для фінансування у 2021 році коштом ДФРР

Комісія підтримала всі проєкти регіонального розвитку, до яких не було зауважень.

18 лютого під головуванням Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова відбулось перше засідання Комісії з відбору проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

Зазначається, що Комісія вперше засідала у розширеному складі. У відборі проєктів взяли участь 20 народних депутатів - представників Комітету з питань бюджету, що представляють 6 парламентських фракцій і депутатських груп. Також у Комісію увійшли представники кількох міністерств, у сферу інтересів яких входить питання розвитку регіонів у різних галузях: медицина, спорт, освіта та культура.

В Держбюджеті на 2021 рік передбачено 4,5 млрд гривень на ДФРР. Це наполовину менше, ніж передбачено Бюджетним кодексом. Згідно з цим документом, обсяг ДФРР має становити не менше 1% доходів загального фонду державного бюджету на відповідний рік. Отже у цьому році ця сума мала складати 9,3 млрд.

"Державний фонд регіонального розвитку – це один з головних інструментів держави, який втілює наше бачення прогнозованого та сталого економічного і соціального розвитку регіонів. Законодавством щодо ДФРР визначено, що проєкти гарантовано мають бути завершені. Таким чином ми уникаємо довгобудів. Цього року за рахунок ДФРР фінансуються проєкти двох пріоритетів – якісне відновлення інфраструктури в регіонах та проєкти економічного розвитку", - зазначив Чернишов.

Саме тому сьогодні відбувається реформа підходів функціонування ДФРР. Зокрема, законопроектом №4200, який вже подано на розгляд Ради та опрацьовується в комітетах, Державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 2% на 2022 рік та не менше 3% прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний рік починаючи з 2023 року.

За словами міністра Чернишова, стабільність фінансування ДФРР дозволить відновити інфраструктуру у кожній новоствореній територіальній громаді протягом наступних трьох років – збудувати чи відремонтувати школи, забезпечити дітей місцями у садочках, забути про старі радянські лікарні, створити центри культурних послуг чи центри безпеки, а також створити сучасну і доступну спортивну інфраструктуру у регіонах.

Наразі від регіонів надійшли пропозиції щодо фінансування з ДФРР 294 проектів на суму 4,2 млрд гривень, з яких 148 – перехідні проєкти, що розпочались у минулих роках.

Комісія підтримала всі проєкти регіонального розвитку, до яких не було зауважень, та рекомендувала включити їх в проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження проєктів, що фінансуватимуться у 2021 році за рахунок коштів ДФРР.

Також в цьому році продовжується програма президента "Велике будівництво".

Чернишов наголосив, що проєкти, які будуть фінансуватися у 2022 році, Комісія має відібрати до серпня 2021 року. Отже паралельно вже розпочинається новий відбір проєктів регіонального розвитку.

Нагадаємо, що відповідно до вимог Порядку використання коштів ДФРР, всі проєкти, що фінансуються за рахунок цієї програми відбираються регіонами на конкурсних засадах. Наразі такий конкурсний відбір на 2021 рік ще не завершили Одеська та Черкаська ОДА.