Фонд державного майна ініціює відновлення функціонування дитячих садочків за призначенням

Фонд державного майна України ініціює відновлення функціонування за призначенням закладів дошкільної освіти, що нині використовуються органами державної влади та місцевого самоврядування на умовах оренди. Про це сказано у повідомленні Фонду держмайна.

“Фонд державного майна України у взаємодії з місцевими державними адміністраціями провів інвентаризацію закладів дошкільної освіти, які використовуються не за призначенням. За підсумками інвентаризації встановлено перелік користувачів на умовах оренди будівлями закладів дошкільної освіти в особі органів державної влади та місцевого самоврядування. Фонд державного майна підготував пропозиції для чинних користувачів будівель закладів дошкільної освіти щодо переїзду в інші будівлі, які перебувають у державній власності. Після переїзду чинних користувачів заклади дошкільної освіти відновлять функціонування за призначенням”, – повідомляє ФДМУ.

Встановлено, що найбільша кількість дитячих садочків, які використовуються не за призначенням, знаходяться у Волинській області – 29 об'єктів, Києві – 25, Полтавській області – 17, Одеській області – 16. Загальна кількість таких об'єктів складає 141.

Серед найбільших користувачів будівлями дитячих садочків – філії Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду, відділи освіти, сільські ради, Національна поліція, суди.

Як зазначає заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін, відновлення функціонування 141 дитячого садка дозволить створити 14 тисяч нових місць у них без значних інвестицій з боку держави.