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Трансляція круглого столу на тему фінансиалізації світової економіки

Як українська держава має реагувати на нові виклики і можливості, пов’язані з глобальними фінансово-економічними зрушеннями?

На каналі LB.TV розпочинається трансляція круглого столу: «Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України».

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua

Експерти «Growford Institute» презентують велике дослідження на тему глобальних фінансових трендів та їхнього впливу на економіку України. У обговоренні результатів дослідження візьмуть участь українські експерти та державні діячі.

Питання до обговорення:

- Глобальні ризики фінансиалізації економіки та нарощування боргів у період пандемії COVID-19: мінливість фінансових ринків, загрози порушення цінової стабільності та боргової стійкості;

- На скільки зазначені проблеми є актуальними для України за високого ступеню зовнішньої відкритості економіки, суттєвих обсягів зовнішніх боргових зобов'язань, дефіциту внутрішніх кредитно-інвестиційних ресурсів?

- Як українська держава має реагувати на нові виклики і можливості, пов’язані з глобальними фінансово-економічними зрушеннями?

Учасники круглого столу:

Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук;

Віталій Ломакович, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років;

Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна є обов'язковим.

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