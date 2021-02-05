В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему фінансиалізації світової економіки

Як українська держава має реагувати на нові виклики і можливості, пов’язані з глобальними фінансово-економічними зрушеннями?

10 лютого (середа) 2021 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України».

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua

Експерти «Growford Institute» презентують велике дослідження на тему глобальних фінансових трендів та їхнього впливу на економіку України. У обговоренні результатів дослідження візьмуть участь українські експерти та державні діячі.

Питання до обговорення:

- Глобальні ризики фінансиалізації економіки та нарощування боргів у період пандемії COVID-19: мінливість фінансових ринків, загрози порушення цінової стабільності та боргової стійкості;

- На скільки зазначені проблеми є актуальними для України за високого ступеню зовнішньої відкритості економіки, суттєвих обсягів зовнішніх боргових зобов'язань, дефіциту внутрішніх кредитно-інвестиційних ресурсів?

- Як українська держава має реагувати на нові виклики і можливості, пов’язані з глобальними фінансово-економічними зрушеннями?

Учасники круглого столу:

– Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук;

– Віталій Ломакович, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років;

– Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute.

Захід пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам. Реєстрація за посиланням: cutt.ly/ekjPWep

Переглянути трансляцію можна буде на facebook-сторінках видання LB.UA, Інституту Горшеніна та Growford Institute.

Акредитація для представників ЗМІ за номером: 0637399449.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна є обов'язковим.