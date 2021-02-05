В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему фінансиалізації світової економіки

10 лютого (середа) 2021 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України».
Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua
Експерти «Growford Institute» презентують велике дослідження на тему глобальних фінансових трендів та їхнього впливу на економіку України. У обговоренні результатів дослідження візьмуть участь українські експерти та державні діячі.
Питання до обговорення:
- Глобальні ризики фінансиалізації економіки та нарощування боргів у період пандемії COVID-19: мінливість фінансових ринків, загрози порушення цінової стабільності та боргової стійкості;
- На скільки зазначені проблеми є актуальними для України за високого ступеню зовнішньої відкритості економіки, суттєвих обсягів зовнішніх боргових зобов'язань, дефіциту внутрішніх кредитно-інвестиційних ресурсів?
- Як українська держава має реагувати на нові виклики і можливості, пов’язані з глобальними фінансово-економічними зрушеннями?
Учасники круглого столу:
– Тетяна Богдан, директор з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук;
– Віталій Ломакович, засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років;
– Мирон Василик, директор з питань міжнародного співробітництва Growford Institute.
Захід пройде в онлайн-форматі на youtube-каналі LB.TV. У чаті трансляції на youtube буде можливість поставити запитання спікерам. Реєстрація за посиланням: cutt.ly/ekjPWep
Переглянути трансляцію можна буде на facebook-сторінках видання LB.UA, Інституту Горшеніна та Growford Institute.
Акредитація для представників ЗМІ за номером: 0637399449.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна є обов'язковим.