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Частка непрацюючих кредитів у банках за рік впала з 48,4% до 41%

Українські банки суттєво покращили якість кредитного портфелю.

Частка непрацюючих кредитів у банках за рік впала з 48,4% до 41%
Фото: Макс Требухов

За підсумками 2020 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках зменшився до 41%. Це на 7,4 відсоткових пункти нижче, ніж рік тому.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп.

Державні банки протягом 2020 року списали 30,6 млрд в гривні та 3,1 млрд в доларах (еквівалент) зарезервованої заборгованості. Це дозволило скоротити частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%. Іноземні банки (без російських) зменшили частку NPL з 16% до 12,3%, банки з українським капіталом - з 18,6% до 14,6%.

"У найближчі два роки ми очікуємо, що банки остаточно позбудуться непрацюючих кредитів. У разі успіху реалізації стратегій управління NPL банки утричі зменшать обсяг NPL. Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%. Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал. Рівень резервування становить 98%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а і питання їхньої інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати", – сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що ще в 2017 році Україна встановила світовий рекорд з NPL, тоді їх частка у свій час сягала 58%.

Стратегічна мета Національного банку - це зменшення обсягу непрацюючих кредитів в банківській системі до 10% до 2025 року.

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