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Отримувачам пільг і субсидій спростили процедуру зміни постачальника газу

Цим категоріям населення більше не потрібно повідомляти Управління соцзахисту про зміну постачальника та щомісячну ціну газу.

Отримувачам пільг і субсидій спростили процедуру зміни постачальника газу
Фото: Владислав Мусиенко

Міністерство соціальної політики України спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення – побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що тепер клієнтам не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти Управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника та щомісячну ціну газу. Це стало можливим після того, як між постачальниками та органами соцзахисту був налагоджений обмін даними в електронному форматі.

"Міністерство довело до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій спрощену процедуру інформування про зміну постачальника для пільгових категорій населення та отримувачів субсидії, а також зауважило, що в умовах протиепідемічних заходів та з метою запобігання поширенню COVID-19 місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від отримувачів пільг та субсидій додаткового підтвердження чи довідок щодо зміни постачальника", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінити постачальника газу. Зміна постачальника не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього.

Нагадаємо, у червні 2020 року Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг спростила процедуру переходу до іншого постачальника газу для населення. Це дало можливість абонентам вільно вибирати постачальника газу.

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