Стокгольмський арбітраж відмовив пов’язаним з Коломойським акціонерам у стягненні з України $6 млрд

Стокгольмський арбітраж відмовив міноритарним акціонерам "Укрнафти", підконтрольним групі "Приват" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) у стягненні 6 мільярдів доларів США.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив. Відмовив повністю", - написав Малюська у фейсбуці.

За даними джерел LB.ua, вимоги позивачів відхилені у повному обсязі через відсутність юрисдикції Стокгольмського арбітражу розглядати цю справу.

Міністр додав, що всі три позивачі є акціонерами ПАТ "Укранфта" та володіють 40,1009% акцій вказаної компанії.

"Стягнути з держави позивачі вимагали, м’яко кажучи, немало: більше 6 шести мільярдів доларів США та відсотки, нараховані на цю суму. Для кращого розуміння масштабу вимог: офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій", - пояснив Денис Малюська.

Нагадаємо, у січні 2015 року три кіпрські міноритарії "Укрнафти" зажадали від України 5 млрд доларів як компенсацію за дії уряду і НАК "Нафтогаз України", направивши лист на адресу міністра енергетики Володимира Демчишина. У цьому документі кіпрські компанії вказували, що Україна протягом 2006-2014 років обмежувала "Укрнафту" у праві вільного продажу залишків газу на ринку, незважаючи на відповідні рішення судів.

Компанії-міноритарії запропонували представникам України зв'язатися з ними для вирішення спору мирним шляхом, відводячи на це три місяці. Інакше вони мали намір звернутися в міжнародний арбітраж, спираючись на норми Договору про приєднання України до Енергетичного співтовариства.

У ПАТ "Укрнафта" державі належить 50% плюс одна акція, якими управляє державна НАК "Нафтогаз України". Але незважаючи на більшість акцій, контролю над компанією у держави немає, оскільки її менеджмент лояльний до "Привату". Компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament разом володіють понад 40% акцій "Укрнафти".