АМКУ наказав припинити гуртовий продаж електроенергії задешево

Антимонопольний комітет розробив обов'язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики, які мають змінити правила продажу електричної енергії, виробленої державними електростанціями.

Про це йдеться на сайті комітету.

"Останнім часом багато компаній та численні енерготрейдери постали перед серйозною проблемою – неможливістю купити потрібну їм кількість електричної енергії на аукціонах з продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Виходячи зі своїми ціновими пропозиціями, вони залишаються ні з чим, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більш крупного покупця. При цьому не має жодного значення, яку ціну ти пропонуєш виробнику, якщо ти недостатньо великий покупець", - сказано в повідомленні.

Антимонопольний комітет вирішив, що штучне обмеження в доступі до ресурсів ставить у нерівні умови різні за розмірами компанії і вимагає втручання.

Тому комітет наказав Міненерго змінити Регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі.

Зараз регламент дозволяє виробникам електроенергії укрупнювати лоти і відхиляти зустрічні пропозиції учасників торгів, навіть, якщо вони пропонують вищу ціну.

Комітет пропонує змінити регламент так, щоб він відповідав трьом вимогам:

Продавці зобов'язані керувати принципом економічної доцільності і приймати пропозиції трейдерів за цінами від найбільшої до найменшої. Продавці не мають права приймати зустрічну пропозицію, ціна за якою менша за ціну іншого покупця, яка не була знята ним. Об'єднання лотів в пакети та коригування їх кількості можливе виключно за умови дотримання обмежень, зазначених в пунктах 1 та 2.

"Реалізація запропонованих Комітетом пропозицій забезпечить рівний доступ усіх потенційних покупців до аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами та дозволить задовольнити попит усіх учасників торгів. А найголовніше – вони гарантують реальне конкурентне змагання під час торгів та формування справедливої ринкової ціни на електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в кінці січня 2021 року в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував змінити платформу для торгів електроенергією. Зараз "Центренерго" і "Енергоатом" продають електричну енергію на аукціонах на "Українській енергетичній біржі", а Вітренко запропонував перевести торги на ДП "Оператор ринку".

В кінці 2020 року "Центренерго" продав на "УЕБ" 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року. Покупцем став трейдер "Юнайтед Енерджи" з групи Ігоря Коломойського.

"Енергоатом" тоді ж продав 13,33 млн МВт-год електроенергії з поставкою в першому півріччі 2021 року. Левову частку також купила компанія, пов'язана з Коломойським.

За даними "Бізнес Цензора", придбаний об'єм значно перевищує споживання найбільших підприємств групи Коломойського, тобто частина електроенергії буде перепродуватися на ринку "на добу вперед".