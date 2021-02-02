Україна знову запросила аварійну допомогу з Білорусі через зупинку енергоблоків ТЕС Ахметова, - ЗМІ

Після аварійної зупинки енергоблоків ТЕС, що входять у ДТЕК Ріната Ахметова, системний оператор НЕК Укренерго повторно запросив аварійну допомогу у ГПО "Біленерго". Паралельно Укренерго обдзвонює великих споживачів, попереджаючи про можливу необхідність знизити споживання в найближчі дні. Про це повідомляють співрозмовники БізнесЦензор в енергетичному ринку. Укренерго підтвердила інформацію про запит аварійної допомоги з Білорусі.

Згідно з інформацією джерел, 1-й енергоблок Запорізької ТЕС зупинився в 00:38 2 лютого. Причиною аварійної зупинки персоналом названий "свищ у конвеєрній шахті котла". Ця аварія не дозволила диспетчеру Укренерго збалансувати енергосистему в ранковий пік споживання електроенергії 2 лютого. Була запрошена аварійна допомога з Білорусі потужністю 500 МВт.

О 15:38 аварійна зупинка трапилася на 9-му енергоблоці "ДТЕК Курахівська ТЕС", що ще більше погіршило ситуацію. Через це запит аварійної допомоги був збільшений до 850 МВт.

Як повідомлялося, в лютому заплановано комерційний імпорт електроенергії з Білорусі потужністю 300 - 500 МВт і з РФ потужністю 200 МВт. Через низькі температури в піки споживання Україна споживає до 22,5 тис. МВт. У той же час, представники металургійних підприємств повідомляють, що Укренерго сповістило їх про можливу необхідність знизити споживання в найближчі дні.

Як відомо, в разі дефіциту електроенергії Укренерго застосовує Графік планового обмеження потужності для великих споживачів. Якщо за допомогою цього інструменту не вдається збалансувати систему, вводиться Графік аварійного відключення споживачів. Те, що в Україні називають "віяловими відключеннями".

Раніше, 18 січня Білорусь надала допомогу в наданні резерву потужності Україні в обсязі 3,1 млн кВт / год електроенергії. 30 грудня 2020 року НЕК "Укренерго" і державне виробниче об'єднання (ГПО) "Біленерго" (білоруський оператор системи передачі) підписали договори про постачання електроенергії в рамках надання/отримання аварійної допомоги в режимі паралельної роботи ОЕС України і ОЕС Білорусі. Запаси вугілля на складах ТЕС на початку лютого вдвічі менше необхідного рівня.