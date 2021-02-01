"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину

1 лютого шведський рітейлер ІКЕА врешті-решт відкрив свій перший магазин в Україні. Національна мережа торговельних центрів «Епіцентр» вирішила трохи потролити конкурента, повідомляє телеграм-канал Украина Online.

У понеділок, до відкриття IKEA, “Епіцентр” розмістив навпроти ТРЦ рекламний борд з написом “Є iдея і є рішення! В ЕПІЦЕНТРІ Є ВСЕ!”. Таким чином обігравши слоган шведського рітейлера: “IKEA Ідеї для вашого дому”.

Крім того, біля входу в магазин промоутери безкоштовно роздавали маски з написом «В Епіцентрі є все!». Збагнувши суть жарту, відвідувачі одягали маски з відомим епіцентрівським слоганом. Втім, після того, як магазин заповнили покупці в епіцентрівських масках, IKEA поскаржилась адміністрації ТРЦ на цю витівку, й безкоштовну роздачу масок заборонили.

У мережі торговельних центрів «Епіцентр» так прокоментували цей жарт: «Насправді ми раді, що після стількох років очікувань IKEA нарешті відкрила свій магазин в Україні. Ми переконані, що відтепер українські споживачі отримають нагоду порівняти й оцінити переваги великого асортименту товарів і сервісних послуг мережі ТЦ «Епіцентр».

При цьому в компанії наголосили, що частка продукції, яка належать до категорії «товари для дому», становить в продажах «Епіцентру» 10,5%. Більшість цього асортименту зосереджена в торговельних центрах у Галереях «Деко» та «Центрах Меблів». На сьогоднішній день площа всіх торгових центрів мережі становить 1,5 млн м.кв., щорічно відкривається 10-15 нових ТЦ "Епіцентр".

Нагадаємо, ІКЕА вирішила вийти на український ринок з новим концептом city store, який передбачає відкриття магазинів площею менше 6000 кв. м. Площа традиційних ТЦ IKEA, діючих на інших ринках, досягає декілька тисяч десятків кв. м.