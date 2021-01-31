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Збиток Укрексімбанку за 2020 рік склав 5,6 млрд грн

За грудень банк збільшив збиток майже на 2 млрд грн.

Збиток Укрексімбанку за 2020 рік склав 5,6 млрд грн
Фото: gf.com.ua

Збиток державного Укрексімбанку за 2020 рік склав 5,6 млрд грн

Про це голова правління банку Євген Мецгер повідомив у соцмережі Facebook.

“Результат мною публічно прогнозувався ще з весни і зараз набрав фактичного цифрового втілення – “мінус 5,6 млрд грн”. Сторонній спостерігач, звісно, має повне право (і, поза сумнівом, ним скористається) акцентувати свою увагу та критику виключно на позначці “мінус”. І, напевне, по своєму буде правий. Але тільки ті, хто повністю були "в процесі" розумітимуть, що насправді стоїть за цією цифрою”, – йдеться у повідомленні.

Як пише finclub.net, це найбільш збитковий банк в Україні, який за цим показником був першим в антиренкінгу НБУ за підсумками січня – листопада 2020 року, коли збиток Укрексімбанку становив 3,765 млрд грн. 

Тобто за грудень Укрексібанк збільшив збиток майже на 2 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабмін докапіталізував Укрексімбанк на 6,8 млрд грн для покриття очікуваного збитку.

У листопаді Укрексімбанк викупив свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму $300 млн.

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