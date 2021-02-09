​Соцмережу Reddit оцінили в $6 млрд

За два роки її вартість підскочила вдвічі.

Соціальна мережа Reddit залучила понад 250 млн доларів від існуючих та нових інвесторів. За підсумками нового раунду інвестицій оцінка компанії виросла до 6 млрд доларів, пише The Wall Street Journal.

Ще два роки тому інвестори оцінювали Reddit у 3 млрд доларів.

Компанія планує направити інвестиції на створення та вдосконалення способів спілкування на платформі - за допомогою текстів, відео чи прямих ефірів. Також Reddit планує подвоїти штат працівників.

За даними CrunchBase, з моменту заснування в 2005 році Reddit залучила 550 млн інвестицій. За власними даними, соцмережу відвідує понад 50 млн користувачів щодня.

На початку 2021 року соцмережа опинилася в центрі історії з розкачуванням фондового ринку.

Учасники однієї з реддітовських спільнот r/WallStreetBets почали скуповувати акції мережі магазинів GameStop, які до цього стабільно падали. В результаті вартість акцій підскочила на сотні відсотків, а хедж-фонди, які ставили на падіння, втратили величезні гроші.