«TikTok» – життя в моменті чи простір для творчості?

«Усім привіт! І це #nonuancenovember, у якому я розповідаю свою думку, не аргументуючи її», — такі відео користувалися популярністю в мережі «TikTok» ще декілька місяців тому. Зараз їх встигли замінити нові тренди, ретельно підібрані під уподобання користувачів. Дівчата «with a body like that and face like that» демонструють, що могли б стати моделями «Victoria's secret », а під трек «Buss it» вони змінюють свій неохайний образ на короткі сукні та яскравий макіяж. Після фрази «I can’t talk right now» тіктокери показують свої дивні звички, тим часом «Oh no, i hope i don’t fall» відразу попереджає про закоханість. А танцювати вальс на засніженому фоні ще актуально?