«TikTok» – життя в моменті чи простір для творчості?

«Усім привіт! І це #nonuancenovember, у якому я розповідаю свою думку, не аргументуючи її», — такі відео користувалися популярністю в мережі «TikTok» ще декілька місяців тому. Зараз їх встигли замінити нові тренди, ретельно підібрані під уподобання користувачів. Дівчата «with a body like that and face like that» демонструють , що могли б стати моделями «Victoria's secret », а під трек «Buss it» вони змінюють свій неохайний образ на короткі сукні та яскравий макіяж. Після фрази «I can’t talk right now» тіктокери показують свої дивні звички, тим часом «Oh no, i hope i don’t fall» відразу попереджає про закоханість. А танцювати вальс на засніженому фоні ще актуально?

Фото: EPA/UPG

Насправді все починається невинно – ти завантажуєш додаток, створюєш профіль і потрапляєш на сторінку з рекомендаціями. Спочатку дивуєшся, чому платформа «TikTok» така відома, адже постійне гортання стрічки радше втомлює, ніж захоплює. Однак пізніше залишаєш уподобання на одному 15-секундному відео, далі – на іншому, а потім зникаєш із реальності на декілька годин через появу на диво цікавого контенту. Мережа слідкує за твоїми діями і починає відповідати настрою: пропонує міні-тренування від фітнес-блогера або показує інфлюенсера з його настановами «полюбити себе», сприяє наростанню депресії або замінює все на мотиваційні цитати, радить модний одяг або створює підбірку з найкращими моментами гри «того самого» красунчика-актора з чергового серіалу від Netflix, не цурається інтерпретації вірусних жартів або відкрито нав’язує чиюсь думку про політику, фемінізм, бодіпозитив, сексуальну орієнтацію чи будь-який рух. Рекомендації для користувачів можуть абсолютно між собою не збігатися. Однак «TikTok» ознайомлює і зі світовими трендами – здебільшого типовими рухами під відомий трек – які потрапляють у стрічку кожного. Вони моментально поширюються, хоч і блискавично згасають. Перекручування нещодавнього невдалого жарту Дмитра Гордона про Барака Обаму (хоч, очевидно, тоді йшлося не про нього) вже не користується популярністю, що вже казати про американський тренд під пісню «Savage».

Виходить, що «TikTok» – це момент. Платформа потребує миттєвої реакції і відповідає швидше за емоційну частину користувачів – поверхнево, без зайвих деталей заволодіти увагою і не відпускати її. Мета звичайної людини – розважитись та водночас знайти себе в 15-секундних відео, мета ж більшості тіктокерів – потрапити в рекомендації та набрати якомога більше переглядів. Хоча сам застосунок необґрунтовано поширює не завжди ті профілі, які варті уваги. Cеред засилля англійськомовного (а для наших користувачів — ще й російськомовного) контенту іноді з‘являються й оригінальні профілі українських тіктокерів. На своїх сторінках вони знімають скетчі, декламують вірші або поширюють корисні матеріали.

@lely4529

«А якщо наше життя — це лише повість, яку хтось пише? От якби я могла поговорити з автором, що б я йому сказала?», — розпочинає монолог українська тіктокерка. Вона читає вірші Жадана, грає на гітарі «Одного в каное» та публікує власний короткометражний серіал, у якому виконує роль вісьмох персонажів водночас. Щоразу дівчина надає особливих рис героям та грається з їхніми настроями.

@anastazi.anastazi

Як Анна Ярославна відреагувала на тодішні французькі традиції, що найскандальніше зробила княгиня Ольга та якою б була інстаграм-сторінка Мавки – це Анастазі інтерпретує у своїх відео. Вона приміряє образи історичних персон та героїв української літератури. Зізнається, що почала знімати тіктоки, бо нудьгувала під час карантину. «Згодом відео почали «залітати» на 50-100к переглядів, і я замислилась над створенням цікавішого контенту», – коментує дівчина.

@malchyn_27

«Значить, перевірила я ваші контрольні. Усе, що можу сказати, – я в шоці. Діти, в мене таке враження, що я вам на уроках анекдоти розказую», – український тіктокер пародіює типових учителів та «тих самих» однокласників, яких потайки не люблять усі. Що відбувається, коли до школи приходить перевірка, як поводяться обожнювані педагоги та через що відмінників ніхто ніяк не зрозуміє – це він показує у своїх відео. Підійде для тих, хто хоче поностальгувати за школою та згадати до болю знайому атмосферу навчання.

@lyonches

«За мною і так вічно пасуть копи...Я не бздло, але цього разу тобі точно габздець» – пропонує тіктокер кіноверсію реального спілкування. Український ведучий Леонід Попадько показує, як по-різному можуть реагувати частини тіла та організм загалом на життєві ситуації, вчить правильної лайки та інсценізує ті випадки, в які потрапляв кожен.

@shymanovski

«

Стій, а ти білети взяв?

Невже складно було запам’ятати, що білет буває екзаменаційний,банківський, лотерейний, кредитний. Ну нічого, пройде пішки до Львова 540 кілометрів і запам’ятає. А квиток може бути залізничний, проїзний, вхідний, театральний – будь-який інший, але не білет». – всього за декілька секунд блогер виправляє типову помилку.

Андрій Шимановський навчає правил української мови за допомогою життєвих замальовок та ділиться порадами щодо вдосконалення вимови та покращення дикції. «Моя головна мотивація – можна якісним контентом, без грошей, популяризувати українську мову», – ділиться тіктокер. Тому усім слідкувачам відомо, що двері потрібно відчиняти, а не «відкривати», а людина не «гарно виглядає», а має гарний вигляд.

@tania_dmyt

Чим суттєво відрізняються американці від українців? Що для нас цілком нормально, а для них – дивно? Як влаштоване буденне життя в США? Про це Таня розповідає у своєму блозі: ділиться цікавими фактами, розвінчує стереотипи та розповідає, як адаптувалася до культури зовсім іншої країни.

@trip.man

Мирослав Мельничук обожнює гори, а ще більше любить шукати незвідані маршрути під час походів. На своїй тікток-сторінці він пропонує зануритися в атмосферу Карпат – показує захопливі краєвиди та розповідає про гуцульські традиції. Одного разу блогер відправився в одиночний похід на 12 днів – каже, що така мандрівка змінила його життя.

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Ще рік тому фраза «Ой, а я таке відео в «TikTok» вчора бачила/бачив» викликала усмішку. Зараз ми розуміємо, що це звичайний додаток (як «Instagram» чи «Facebook») – от тільки не зобов’язує до додавання всіх у друзі та не має розширених функцій для спілкування. Тут кожен обирає, яким має бути контент для перегляду – інакше кажучи, отримує те, чого бракує в реальному житті, і відволікається хоча б на деякий час від буденних справ. Навіть якщо це триває більше трьох годин. Так, безперервних трьох годин гортання стрічки додатку та дивування, як один застосунок із незрозумілими алгоритмами здатний досі показувати те, що тобі подобається.