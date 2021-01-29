Ткаченко хоче повернути Гостиний двір в управління Мінкультури та створити там Музей сучасного мистецтва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заблокував передачу Гостиного Двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Про це повідомив екснардеп Ігор Луценко.

За його словами, "зусиллями групи активістів та ентузіастів" вдалося нейтралізувати блокування передачі Гостиного двору з боку численних міністерств. Так, 21 вересня 2020 року на нараді в Кабміні представники Мінекономрозвитку і Фонду держмайна наголосили на відсутності фактичних підстав, які заважають передати будівлю Гостинного двору до комунальної власності.

"Так от, ми майже здолали Кабмін, але тут у гру включився Ткаченко, і активно почав гальмувати процес. Спочатку він запропонував КМДА підписати меморандум про те, що у переданий киянам Гостинний двір переїдуть музеї з Лаври. (Між іншим переїзду музеїв з Лаври активно добивається Російська православна церква, котра Лавру окупувала, але це окрема тема). КМДА погодилося розмістити там музеї, і Кличко підписав меморандум, за яким громада Києва отримує у власність будівлю. Але зненацька Ткаченко передумав, і надіслав листа, що вони, виявляється, тепер уже хочуть забрати Гостинний двір собі в управління", – пише Ігор Луценко.

Луценко нагадав, що минулого року заступниця міністра культури заявляла, що у Мінкульту немає планів забирати собі Гостинний двір. Також активіст зазначає, що у Мінкульту немає грошей на відновлення будівлі, яка роками чекає реконструкції.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Київрада проголосувала за використання Гостинного двору як установи культури.

Із 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Незважаючи на це, регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди, чим створено загрозу руйнування пам'ятки архітектури "Гостинний двір".

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині будівлі, проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість. Через місяці активної діяльності їх побили і вигнали, але активісти через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Зараз власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, але будівля досі фактично перебуває на балансі забудовника. На будівлю Гостинного двору претендує, зокрема, Музей історії Києва.

Докладніше читайте про це в матеріалі LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".