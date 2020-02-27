Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры

Депутаты Киевского городского совета в четверг, 27 февраля, приняли решение о гарантиях использования Гостиного двора как учреждения культуры.

Как говорится на сайте Киевсовета, за это проголосовали 92 депутата.

В 2017 году Киевсовет задекларировал желание принять на баланс города достопримечательности архитектуры столицы - Гостиный двор и Дом Сикорского. Также городские власти просили передать в коммунальную собственность еще два объекта: Национальный цирк Украины и спортивный комплекс "Атлет".

В январе 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства попросило городские власти уточнить сведения о целевом использовании имущества после передачи его в коммунальную собственность.

"Фактически этим решением мы подтверждаем, что после передачи Гостиного двора и трех других зданий в собственность города, они будут использоваться для развития учреждений культуры и спорта, и не отчуждаться в частную собственность. Городские власти готовы реставрировать памятники за счет киевского бюджета. Но это возможно лишь после передачи в коммунальную собственность. Город призвал Кабмин ускорить передачу зданий на баланс города в прошлом году. Сейчас мы снимаем все замечания, поэтому, надеюсь, дело пойдет быстрее", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Виктория Муха.

Напомним, что с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор находился в аренде "Укрреставрации". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" - согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.

Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, но здание до сих пор фактически находится на балансе у застройщика.

На здание Гостиного двора претендует, в частности, Музей истории Киева.