Київ

Фракції "УДАР" в Київраді призначили нову голову. Двоє співголів склали повноваження

Дмитро Білоцерківець і Валентин Мондриївський покинули свої посади. 

Фракції "УДАР" в Київраді призначили нову голову. Двоє співголів склали повноваження
Мирослава Смірнова очолила фракцію УДАР
Фото: газета Хрещатик

Головою фракції "УДАР" Віталія Кличка в Київраді стала Мирослава Смірнова – депутатка цієї політсили. 

Двоє співголів, Дмитро Білоцерковець і Валентин Мондриївський, склали повноваження. Про це кореспондентка LB передає з сесії Київради. 

Про рішення давнього соратника Віталія Кличка Білоцерковця покинути посаду співголови "УДАРу" в Київраді було відомо ще з вересня. Чутки про його розбіжності з Кличком з'явилися в кінці липня, після того, як у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються. 

Валентин Мондриївський станом на зараз залишається заступником Віталія Кличка у КМДА. 

Хто така Мирослава Смірнова?

Мирослава Смірнова є головою Департаменту суспільних комунікацій КМДА та членом бюджетної комісії Київради.

З 2015 до 2019 року вона очолювала Києво-Святошинську РДА. У 2019 невдало балотувалася від "УДАРу" до Верховної Ради, пише Рух ЧЕСНО. В 2015 балотувалася від БПП до Київської обласної ради, роком раніше – до Верховної Ради від тієї ж політсили. 

У 2012-2014 роках була помічницею на громадських засадах тодішнього депутата Артура Палатного. Нині він керує виконкомом "УДАРу", є кумом братів Кличків.  

Спробу потрапити до ВР Смірнова робила й на виборах 2012 року – від "УДАРу". В 2010-2015 роках була депутаткою Київської обласної ради від цієї партії.

Кар'єру в органах місцевої влади почала в 2007 – в Шевченківській РДА була в.о. начальника відділу в справах сім'ї.
