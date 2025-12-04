Фракції "УДАР" в Київраді призначили нову голову. Двоє співголів склали повноваження

Головою фракції "УДАР" Віталія Кличка в Київраді стала Мирослава Смірнова – депутатка цієї політсили.

Двоє співголів, Дмитро Білоцерковець і Валентин Мондриївський, склали повноваження. Про це кореспондентка LB передає з сесії Київради.

Про рішення давнього соратника Віталія Кличка Білоцерковця покинути посаду співголови "УДАРу" в Київраді було відомо ще з вересня. Чутки про його розбіжності з Кличком з'явилися в кінці липня, після того, як у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються.

Валентин Мондриївський станом на зараз залишається заступником Віталія Кличка у КМДА.

Хто така Мирослава Смірнова?

Мирослава Смірнова є головою Департаменту суспільних комунікацій КМДА та членом бюджетної комісії Київради.

З 2015 до 2019 року вона очолювала Києво-Святошинську РДА. У 2019 невдало балотувалася від "УДАРу" до Верховної Ради, пише Рух ЧЕСНО. В 2015 балотувалася від БПП до Київської обласної ради, роком раніше – до Верховної Ради від тієї ж політсили.

У 2012-2014 роках була помічницею на громадських засадах тодішнього депутата Артура Палатного. Нині він керує виконкомом "УДАРу", є кумом братів Кличків.

Спробу потрапити до ВР Смірнова робила й на виборах 2012 року – від "УДАРу". В 2010-2015 роках була депутаткою Київської обласної ради від цієї партії.

Кар'єру в органах місцевої влади почала в 2007 – в Шевченківській РДА була в.о. начальника відділу в справах сім'ї.