ДТЕК: у Києві світло повернули понад 360 тисячам родин

Енергетики ДТЕК повернули у Києві світло понад 360 тисячам родин, які були знеструмлені після масованої російської атаки 29 листопада.
Про це повідомила Група ДТЕК.
"Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику в усі оселі", – йдеться в повідомленні.
- Уночі 29 листопада росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.