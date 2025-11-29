Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаКиїв

ДТЕК: у Києві світло повернули понад 360 тисячам родин

Енергетики працюють у посиленому режимі.

ДТЕК: у Києві світло повернули понад 360 тисячам родин
Фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК повернули у Києві світло понад 360 тисячам родин, які були знеструмлені після масованої російської атаки 29 листопада.

Про це повідомила Група ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику в усі оселі", – йдеться в повідомленні.
