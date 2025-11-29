ДТЕК: у Києві світло повернули понад 360 тисячам родин

Енергетики ДТЕК повернули у Києві світло понад 360 тисячам родин, які були знеструмлені після масованої російської атаки 29 листопада.

Про це повідомила Група ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику в усі оселі", – йдеться в повідомленні.