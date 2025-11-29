Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаКиїв

Унаслідок російсього обстрілу у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе

Рух перекрито від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською.

Харківське шосе, Київ
Фото: EPA/UPG

Через ворожу атаку у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – зазначив Білошицький.

 
