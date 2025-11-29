Унаслідок російсього обстрілу у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе

Рух перекрито від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською.

Через ворожу атаку у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – зазначив Білошицький.