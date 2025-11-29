Унаслідок російсього обстрілу у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе

Через ворожу атаку у Києві перекрито рух транспорту Харківським шосе від перехрестя з вулицею Привокзальною до перехрестя з вулицею Здолбунівською.
Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – зазначив Білошицький.
- Уночі 29 листопада росія завдала чергової комбінованої атаки по Києву та області. У Фастові повністю знеструмлено місто. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.
- У Києві кількість постраждалих зросла до 15 осіб, 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів. Двоє людей загинули. Зафіксовані падіння уламків у кілької районах столиці.