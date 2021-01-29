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Ще п’ять російських артистів потрапили до "чорного списку" Мінкультури

Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана визнано загрозою українській нацбезпеці.

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло п’ятьох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана", - йдеться в повідомленні.

Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку.

У пресслужбі нагадали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Нагадаємо, раніше в січні в’їзд в Україну заборонили російським співачкам Альоні Апіній та Юлії Глєбовій (Беретті).

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