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У МЗС закликають відкрити доступ до соцмережі Truth Social для українців

Truth Social доступний лише в низці країн, у переліку яких України немає.

У МЗС закликають відкрити доступ до соцмережі Truth Social для українців
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

У МЗС України закликають відкрити доступ до Truth Social. Поки що українці не можуть користуватися цією соцмережею.

Про це заявляє Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення брехня", — пише речник зовнішньополітичного відомства.

Він додає, що Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соцмережі, оскільки Truth Social ніколи не була доступною для українців.

Згідно з загальнодоступною інформацією, Truth Social доступний лише в низці країн — США, Канаді, Бразилії, Австралії та деяких інших, України в цьому списку немає.

"Ми були б вдячні, якби Truth Social додала Україну до свого дозволеного регіону діяльності", — зазначає Тихий.

  • Російські пропагандисти запустили чергову дезінформацію про те, що в Україні начебто заборонили соцмережу Truth Social. У ЦПД спростували російський фейк.
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