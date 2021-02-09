Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
ГоловнаЕкономікаБізнес

ПриватБанк почав пошук нового керівника - ЗМІ

Конкурс проведуть в закритому режимі.

ПриватБанк почав пошук нового керівника - ЗМІ
Фото: phl.com.ua

Наглядова рада ПриватБанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на джерело, близьке до наглядової ради ПриватБанку.

Трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

"Наглядова рада не задоволена керуванням Крумханзла, який по суті нічого прогресивного в банк не приніс за всі роки. Оголошено конкурс, і якщо нікого не знайдуть кращого, то призначать Марюса Качмарека (заступник голови правління ПриватБанку. – ред.)", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що конкурс проведуть в закритому режимі, коли рекрутер сам відбирає кандидатів і направляє їм запрошення взяти участь. Відкритий конкурс, куди могли податися всі бажаючі, не передбачений.

Дата завершення конкурсу на голову правління ПриватБанку невідома.

Зараз в.о. голови правління ПриватБанку Ганна Самаріна, яка є заступником голови правління з питань фінансів.

Видання також звертає увагу на особливості рекрутингової компанії, яка шукатиме нового очільника державного банку. Повідомляється, що у Egon Zehnder є 68 офісів в 40 країнах, але немає ні офісу, ні представництва в Україні. Україна входить до складу регіону, який управляється з московського офісу фірми.

“З нашого московського офісу, створеного в 1997 році, відкривається прекрасний вид на Кремль і Червону площу. Наші два консультанта і вісім професійних і допоміжних співробітників обслуговують Росію і незалежні держави, що колись входили до складу колишнього Радянського Союзу, такі як Україна, Вірменія і Казахстан”, – зазначено на сайті компанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також