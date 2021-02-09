ПриватБанк почав пошук нового керівника - ЗМІ

Наглядова рада ПриватБанку винайняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на джерело, близьке до наглядової ради ПриватБанку.

Трирічний контракт з колишнім головою ПриватБанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

"Наглядова рада не задоволена керуванням Крумханзла, який по суті нічого прогресивного в банк не приніс за всі роки. Оголошено конкурс, і якщо нікого не знайдуть кращого, то призначать Марюса Качмарека (заступник голови правління ПриватБанку. – ред.)", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що конкурс проведуть в закритому режимі, коли рекрутер сам відбирає кандидатів і направляє їм запрошення взяти участь. Відкритий конкурс, куди могли податися всі бажаючі, не передбачений.

Дата завершення конкурсу на голову правління ПриватБанку невідома.

Зараз в.о. голови правління ПриватБанку Ганна Самаріна, яка є заступником голови правління з питань фінансів.

Видання також звертає увагу на особливості рекрутингової компанії, яка шукатиме нового очільника державного банку. Повідомляється, що у Egon Zehnder є 68 офісів в 40 країнах, але немає ні офісу, ні представництва в Україні. Україна входить до складу регіону, який управляється з московського офісу фірми.

“З нашого московського офісу, створеного в 1997 році, відкривається прекрасний вид на Кремль і Червону площу. Наші два консультанта і вісім професійних і допоміжних співробітників обслуговують Росію і незалежні держави, що колись входили до складу колишнього Радянського Союзу, такі як Україна, Вірменія і Казахстан”, – зазначено на сайті компанії.