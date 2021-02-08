За програмою "5-7-9%" видали кредитів на понад 20 млрд грн, - Мінфін

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 25-ма банками.

З часу старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 8 630 позик на загальну суму в 20,2 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

З них 11,894 млрд гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,711 млрд підприємці отримали на капітальні інвестиції. Ще 4,617 млрд гривень видано як антикризові кредити під 3%.

За останній тиждень уповноважені банки видали 200 кредитів на загальну суму 523,1 млн гривень.

На сьогоднішній день Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співробітництво з 25-ма банками.

Нагадаємо, 3 лютого 2020-го Кабмін дав старт кредитній програмі "5-7-9".

Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.

Бізнесмен повинен представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.

Станом на червень 2020-го банки видали 639 кредитів на суму 404,8 млн гривень. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик за програмою "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.

У жовтні Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%". Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їхнього річного доходу до еквіваленту 10 млн євро.