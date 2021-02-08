Суд залишив без руху позов Боголюбова про повернення акцій ПриватБанку

Господарський суд Києва в понеділок, 8 лютого, залишив без руху позовну заяву колишнього акціонера ПриватБанку Геннадія Боголюбова, який просив витребувати 33,25% акцій банку.

Рішення прийнято на клопотання банку через порушення процесуальних вимог, а саме через наявність не всіх необхідних реквізитів, повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Маленька, але перемога", - прокоментував це рішення юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

Суд дав Боголюбову 10 днів для усунення недоліків. Якщо цього не станеться, позовна заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу.

"Якщо позивач усуне недоліки і суд визнає таке усунення належним, то буде призначено засідання, а дата буде визначена окремою ухвалою", - сказав юрист.

При цьому він зазначив, що, на думку банку, позов не повинен бути задоволений.

"У нас є як мінімум декілька підстав, які повністю виключають задоволення позовних вимог у цій справі. Сюди можна навести і позицію, яка була прийнята в законі 590, який забороняє витребувати акції у держави, а також те, що на час подання позову спливло більше трьох років з моменту націоналізації, а отже сплив строк позовної давності", - сказав Пожидаєв.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Боголюбов у жовтні 2020 року звернувся до Господарського суду м. Києва з чотирма позовами, в яких оскаржує націоналізацію банку. Пізніше вони були об'єднані в одну справу.