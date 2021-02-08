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Суд залишив без руху позов Боголюбова про повернення акцій ПриватБанку

Бізнесмену дали десять днів на виправлення позовної заяви. 

Суд залишив без руху позов Боголюбова про повернення акцій ПриватБанку
Геннадий Боголюбов
Фото: kyiv-city.com

Господарський суд Києва в понеділок, 8 лютого, залишив без руху позовну заяву колишнього акціонера ПриватБанку Геннадія Боголюбова, який просив витребувати 33,25% акцій банку.

Рішення прийнято на клопотання банку через порушення процесуальних вимог, а саме через наявність не всіх необхідних реквізитів, повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Маленька, але перемога", - прокоментував це рішення юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

Суд дав Боголюбову 10 днів для усунення недоліків. Якщо цього не станеться, позовна заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу.

"Якщо позивач усуне недоліки і суд визнає таке усунення належним, то буде призначено засідання, а дата буде визначена окремою ухвалою", - сказав юрист.

При цьому він зазначив, що, на думку банку, позов не повинен бути задоволений.

"У нас є як мінімум декілька підстав, які повністю виключають задоволення позовних вимог у цій справі. Сюди можна навести і позицію, яка була прийнята в законі 590, який забороняє витребувати акції у держави, а також те, що на час подання позову спливло більше трьох років з моменту націоналізації, а отже сплив строк позовної давності", - сказав Пожидаєв.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Боголюбов у жовтні 2020 року звернувся до Господарського суду м. Києва з чотирма позовами, в яких оскаржує націоналізацію банку. Пізніше вони були об'єднані в одну справу.

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