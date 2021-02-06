Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки

Депутат Верховної Ради Андрій Герус заявив, що на електростанціях компанії ДТЕК в суботу аварійно зупинили ще два енергоблоки.

Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.

Близько першої ночі через шум у топці котла зупинили блок №2 Ладижинської ТЕС, а о п'ятій ранку через несправність автомата безпеки - блок №5 Добротвірської ТЕС. Обидві станції входять до складу "ДТЕК Західенерго".

"Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14С. Тим не менше системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію за рахунок інших джерел", - написав Герус, який очолює комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що ввечері 3 лютого через коротке замикання на підстанції "Луч" зупинилася Запорізька ТЕС, яка належить ДТЕК. На момент ситуації в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Через аварію станція не працювала більше восьми годин.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в місті Енергодарі.

Вранці 5 лютого на цій же станції через несправність системи охолодження блочного трансформатора був відключений один з енергоблоків. ДТЕК заявляв, що технологічне порушення, яке вивело з мережі цей блок, нерідке явище, особливо в період високого навантаження. Це не є позаштатною ситуацією.

Щоб компенсувати втрату потужності енергетики станції запустили в роботу інший блок.