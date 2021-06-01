Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаЕкономікаДержава

У ДТЕК готові до продажу своїх електростанцій та шахт, - Тімченко

першими "на вихід" підуть російські шахти.

У ДТЕК готові до продажу своїх електростанцій та шахт, - Тімченко
Максми Тімченко
Фото: Макс Требухов

Група компаній ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова  готова до повного продажу своїх вугільних шахт та електростанцій.

Про це розповів голова ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю "Економічній правді".

Він зазначив, що компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". За його словами, ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.

За словами Тімченка, компанії вже мають пріоритетні активи на продаж з огляду на їхню ефективність, однак будь-які дії можуть відбутися лише з дозволу кредиторів. Які саме активи, голова ДТЕК не назвав. Він лише зазначив, що першими "на вихід" підуть російські шахти.

"Скоріш за все, це відбудеться найближчим часом", – сказав він.

Тімченко також додав, що йдеться саме про продаж окремих теплоелектростанцій всередині енергокомпаній ДТЕК, а не енергокомпаній у цілому. Аналогічний план у ДТЕК є і щодо продажу шахт всередині вугільних об’єднань.

"Якщо ми матимемо попит на 10% портфелю станцій та шахт, продамо 10%. Якщо матимемо на 100%, продамо 100%. Але це точно не розпродаж. Ми точно будемо враховувати соціальний аспект та інтереси співробітників", - наголосив голова ДТЕК. 

Тімченко зазначив, що більшість блоків ТЕС зачиняться за 5-10 років. 

"Вони вже подвійно використали свій ресурс. Вони вже фізично зношені. У нас наймолодша ТЕС побудована у 1982 році. ТЕС вже не відповідають сучасним вимогам", - пояснив він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток" заплатить 398 млн гривень ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" в рамках повернення з оренди п'яти державних шахт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також