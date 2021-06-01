У ДТЕК готові до продажу своїх електростанцій та шахт, - Тімченко

Група компаній ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова готова до повного продажу своїх вугільних шахт та електростанцій.

Про це розповів голова ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю "Економічній правді".

Він зазначив, що компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". За його словами, ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.

За словами Тімченка, компанії вже мають пріоритетні активи на продаж з огляду на їхню ефективність, однак будь-які дії можуть відбутися лише з дозволу кредиторів. Які саме активи, голова ДТЕК не назвав. Він лише зазначив, що першими "на вихід" підуть російські шахти.

"Скоріш за все, це відбудеться найближчим часом", – сказав він.

Тімченко також додав, що йдеться саме про продаж окремих теплоелектростанцій всередині енергокомпаній ДТЕК, а не енергокомпаній у цілому. Аналогічний план у ДТЕК є і щодо продажу шахт всередині вугільних об’єднань.

"Якщо ми матимемо попит на 10% портфелю станцій та шахт, продамо 10%. Якщо матимемо на 100%, продамо 100%. Але це точно не розпродаж. Ми точно будемо враховувати соціальний аспект та інтереси співробітників", - наголосив голова ДТЕК.

Тімченко зазначив, що більшість блоків ТЕС зачиняться за 5-10 років.

"Вони вже подвійно використали свій ресурс. Вони вже фізично зношені. У нас наймолодша ТЕС побудована у 1982 році. ТЕС вже не відповідають сучасним вимогам", - пояснив він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток" заплатить 398 млн гривень ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" в рамках повернення з оренди п'яти державних шахт.