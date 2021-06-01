"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для теплокомуненерго

Із червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр.

НАК "Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників тепла і гарячої води, яку споживають побутові споживачі.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Так, із червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). Цінові пропозиції для теплокомуненерго у наступних періодах (з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.

У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення. Додаткові обсяги газу відпускатимуться для теплокомуненерго за спотовою ціною.

"Група "Нафтогаз" готова забезпечити потреби ТКЕ та запрошує контрагентів до співпраці. Наразі угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ "Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»" уклали вже 34 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор з комунікацій Групи "Нафтогаз" Максим Білявський, довгострокова ринкова ціна 7,42 грн відповідає середньозваженій собівартості видобутку газу, враховує інвестиційну складову і фінансові витрати.

"Фактично, НАК створює сприятливі умови для проходження підприємствами ТКЕ перехідного періоду, у який господарюючі суб’єкти зможуть зосередитися на питаннях модернізації обладнання, збільшення енергоефективності технологічних процесів, переходу на відновлювальні джерела енергії (біомасу зокрема). Запропонована концепція для ТКЕ дозволяє забезпечити прогнозованість розрахунку тарифів на опалення/ гаряче водопостачання. Це означає, що НКРЕКП або органи місцевого самоврядування зможуть передбачати інвестиційну складову та перехід на альтернативні джерела своїх ліцензіатів. Споживачі централізованого опалення, за таким підходом, не програватимуть побутовим споживачам, які обігрівають свої помешкання за рахунок індивідуальних систем. Фактично, будуть забезпечені рівні умови з точки зору витрат домогосподарств на опалення", - написав він у фейсбуці.

Білявський також зазначив, що запропонований підхід у формуванні ціни унеможливлює спекуляції тому що, теплокомуненерго не зможе перепостачати отриманий газ від "Нафтогаз Трейдинг" - іншим споживачам, тому що теплокомуненерго не мають ліцензії постачальника.

Нагадаємо, через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням. Більшість газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр.

21 травня НАК "Нафтогаз України" заявив, що запропонує теплокомуненерго довгострокові контракти на газ у зв'язку зі скасуванням спеціальних обов'язків, за якими компанія продавала паливо за формульною ціною.