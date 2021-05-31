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Заступницю глави ОП Свириденко обрано до наглядової ради "Нафтогазу"

Вона стала представником Кабміну у наглядовій раді НАК замість Роберта Бенша.

Заступницю глави ОП Свириденко обрано до наглядової ради "Нафтогазу"
Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Кабінет міністрів обрав заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко своїм представником у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення було прийнято на закритому засіданні уряду сьогодні, йдеться в розпорядженні уряду №529-р від 31 травня 2021 року.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Свириденко Юлію Анатоліївну як представника держави на термін до прийняття рішення Кабінетом міністрів України про призначення представників держави в наглядовій раді акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - сказано в розпорядженні.

Уточнюється, що Свириденко обрано до ради як представника держави терміном не більше ніж один рік.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України розпорядженням №494-р від 19 травня 2021 року оголосив із 1 червня 2021 року конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Цією самою постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів НР: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія), а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Окрім того, достроково припинено повноваження члена НР від держави - Роберта Бенша, замість якого й обрано Свириденко.

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