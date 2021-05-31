Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"

Державна митна служба України відмовила АТ "Укртранснафта" у наданні дозволів на використання митних складів на території арештованої частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Про це йдеться у відповіді ДМС від 25 травня щодо розгляду листа та заяв "Укртранснафти", яка є у розпорядженні LB.ua.

Як зазначено в документі, рішення ухвалене у зв’язку із неналежним виконанням вимог до функціонування складів та неподанням відповідних документів усіма суб’єктами господарювання.

"Повідомляємо про відмову у наданні АТ "Укртранснафта" дозволів на право про відкриття на експлуатацію митних складів на територіях ЛВДС (лінійно виробничо-диспетчерських станцій, - ред.) "Новоград-Волинський" і та ЛВДС "5С", - сказано в документі.

Таким чином, не виконуються рекомендації Ради національної безпеки та оборони урядові щодо виконання рішення РНБО "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" від 19 лютого.

Нагадаємо, в квітні АРМА обрало управителя для "труби Медведчука". Переможцем конкурсу на управління частиною нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок стало АТ "Укртранснафта". Наступний етап передбачав здійснення оцінки активів та укладення договору про управління між АРМА та АТ "Укртранснафта".

Нагадаємо, за попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого.

РНБО також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком. Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу "Самара - Західний напрямок".

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".