Мер Херсона заявив про відмову від кредиту ЄБРР на закупівлю тролейбусів

"Заради пари десятків нових тролейбусів я не зажену місто в кабалу".

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що відмовляється від кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю нових тролейбусів.

"Мені не подобаються умови цього договору, і заради пари десятків нових тролейбусів я не зажену місто в кабалу", - написав Колихаєв у фейсбуці.

"Голос цифр у цьому питанні голосніше, ніж шум обурення. Ви зрозумійте головне: нові тролейбуси — лише верхівка айсберга, тому що ця покупка потягне за собою заміну всіх електроліній, стовпів і інших супутніх елементів. І все це ляже на бюджет міста. Ми не готові, говорю відверто. Якщо постачальники і банк погодяться на наші умови договору, ми продовжимо співпрацю", заявив Колихаєв.

За словами мера, зараз у місті на лінії щодня виходять 42 тролейбуси. До пандемії вони перевозили 80 тисяч пасажирів на добу, зараз - менше 20 тисяч.

Нагадаємо, угоду про підготовку кредитного фінансування між Херсонською мерією, міським комунальним підприємством "Херсонелектротранс" та ЄБРР для купівлі нових тролейбусів підписував попередній мер Володимир Миколаєнко у грудні 2018 року.

27 серпня 2020 року ЄБРР оголосив тендер на суму 10 млн євро для закупівлі 50 тролейбусів для МКП "Херсонелектротранс", супутнього обладнання та запасних частин.

За підсумками тендерних процедур у ЄБРР виникли зауваження до звіту "Херсонелектротрансу". В січні 2021 року звіт було повторно відправлено на погодження. Було змінено технічне завдання на нові тролейбуси, які планується закупити на кредитні кошти ЄБРР: від виробників тепер вимагають додатково встановити кондиціонери в салонах і в кабінах водіїв, збільшити запас автономного ходу поза контактною мережею на 25 км, щоб пов'язати тролейбусним сполученням Херсон з Антонівкою, Зеленівкою, Комишанами та Олешками (потрібна фінансова участь Херсонської обласної ради або Олешківської ОТГ).

За останніми даними, прибуття першої партії 15 "кредитних" тролейбусів попередньо очікувалось у вересні 2021 року. Потім буде ще кілька партій. Всього планується закупити вже не 50 тролейбусів, а тільки 42, бо через додаткові технічні оснащення їхня ціна зросте, а сума кредиту не збільшиться.

Варість проєкту ЄБРР становила 12,5 млн євро, в тому числі 10 млн євро - кредит, 1,5 млн євро - грант Neighbourhood Investment Platform, 1 млн євро - співфінансування з міського бюджету.

Кредитні гроші планується виділити на 13 років під 5,75% річних.