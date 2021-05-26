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Кличко попередив про подорожчання проїзду в Києві

"25 чи 20 гривень - до таких цифр піднімати не плануємо".

Кличко попередив про подорожчання проїзду в Києві
Фото: Наш

Мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що міська влада планує підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті.

"Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи, і звучало і 25, і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом, і на сьогоднішній день проїзд у місті Києві найдешевший взагалі по Європі", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Наш" у середу.

За його словами, підвищення вартості проїзду є вимушеним, і нагадав, що ціни на квитки недавно підвищили у Львові і Запоріжжі.

"Тема підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що 25 чи 20 гривень - до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо", - сказав мер.

Кличко поки що не знає, на скільки подорожчає проїзд, але обіцяє, що тариф буде економічно обґрунтованим. Він припустив, що стане про це відомо вже влітку. "Ми зробимо так, щоб це підвищення не вдарило по людях", - сказав він.

Нагадаємо, що востаннє вартість проїзду в громадському транспорті Києві піднімали у 2018 році.

Тоді базовий тариф виріс з 4 до 8 гривень у наземному транспорті і з 5 до 8 гривень в метрополітені.

Пасажири, які користуються електронними картками, можуть платити за 1 поїздку від 6,50 гривні (в разі одноразового придбання 50 поїздок).

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