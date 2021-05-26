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Томаш Фіала став власником "Української правди"

Dragon Capital тепер володіє 100% корпоративних прав на видання та його активи. 

Томаш Фіала став власником "Української правди"
Томаш Фіала
Фото: eba.com.ua

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став власником 100% корпоративних прав на видання "Українська правда" та всі його активи. Вони переходять до групи компаній Dragon Capital, повідомляється на сайті УП.

Сторони стверджують, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін. 

Роль редактора-засновика буде продовжувати Олена Притула. 

"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди", - заявив Фіала.

Головна редакторка Севгіль Мусаєва повідомила, що інтереси читача та українського суспільстів лишаться на першому місці.

Зазначається також, що Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. 

Нагадаємо, що Томаш Фіала є власником медіахолдингу "Новое время", що включає сайт і радіо. У цьому році Dragon Capital придбала ще два ЗМІ – Minfin.com.ua та Finance.ua.

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